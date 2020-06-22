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ميلادينوف:  تتعارض "الضم" تتعارض مع القانون الدولي وتقضي على حلم الدولة الفلسطينية

  • فلسطين اليوم - اريحا
  • 18:12 - 22 يونيو 2020
منسق الأمم المتحدة نيكولاي ميلادينوف منسق الأمم المتحدة نيكولاي ميلادينوف
تقارير
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أكد منسق الأمم المتحدة نيكولاي ميلادينوف، اليوم الاثنين، أن عملية "الضم" تتعارض مع القانون الدولي، وستقضي على الحلم الفلسطيني حول إقامة الدولة.

وقال ميلادينوف من مهرجان "أريحا": "إن عملية الضم المزمع تنفيذها ضد القانون الدولي، نحن هنا فقط من أجل السلام"، مضيفًا أن المجتمع الدولي سيقف ضد أي خطوة إسرائيلية أحادية الجانب.

واعتبر عملية "الضم" انتهاك للشرعية الدولية، موضحًا أنها لن نعترف بسيادة (إسرائيل) على الاراضي الفلسطينية، مشدّدًا على أنه "سيكون لدينا رد على تلك التبعات".

ودعا ميلادينوف، القادة الفلسطينيين للعمل من أجل الوحدة وإنهاء الانقسام.

يُشار إلى أن حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو عازمة على ضم مدينة اريحا والاغوار مع توسيع المستوطنات في مناطق الضفة المحتلة، وسط رفض كبير من قبل قيادة والشعب الفلسطيني لهذه الخطوة التصفوية.

   

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