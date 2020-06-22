اشتية يحدد موعد اعلان نتائج الثانوية العامة "التوجيهي" في فلسطين

حدد رئيس الحكومة الفلسطينية في رام الله د. محمد اشتية مساء اليوم الاثنين موعد اعلان نتائج الثانوية العامة "التوجيهي" في فلسطين.

وأوضح اشتية بان اعلان نتائج التوجيهي ستكون في منتصف شهر أيلول/ تموز المقبل (2020).

اعلان نتائج الثانوية العامة

وكان 78,400 طالبة وطالب في الثانوية العامة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس والخارج، قدموا امتحان الثانوية العامة التوجيهي بتاريخ (30 -5- 2020 بمادة التربية الدينية والفقه الاسلامي"، وانتهى الطلبة من تقديم امتحانات الثانوية العامة بتاريخ (17 -6- 2020 بمادة تكنولوجيا المعلومات والريادة والأعمال".