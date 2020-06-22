تفاصيل الغاء دوري كرة اليد في مصر هل تم تحديد البطل؟

قرر الاتحاد المصري لكرة اليد الغاء الدوري هذا الموسم (2019 – 2020) دون أن يحدد بطل الدوري لهذا الموسم.

ويأتي إلغاء دوري كرة اليد في مصر عقب انتشار وتفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) في الجمهورية وما خلفه من اصابات ووفيات كبيرة.

وأوضح الاتحاد المصري بأن قرار الغاء دوري كرة اليد في مصر جاء عقب اجتماع هام اليوم الاثنين مع مجالس الإدارات المختلفة للأجهزة الفنية للأندية المصرية.

سبب الغاء دوري كرة اليد في مصر

وكان الاجتماع يهدف إلى بحث مصير عودة النشاط الرياضي خلال هذه المرحلة، لا سيما في ظل قرار وزارة الرياضة باستئناف النشاط الرياضي في بداية 25 يوليو المقبل.

وانتهى الاجتماع بإلغاء الدوري وعدم تحديد بطل أو تحديد هابطين وبداية دوري جديد في النصف الثاني من أغسطس المقبل.

يذكر أن فريق كرة اليد في نادي الزمالك كان متصدر الدوري الحالي ورغم ذلك كان من بين الأندية التي رفضت استكمال الدوري حفاظا على الصحة العامة وخشية من فيروس كورونا.