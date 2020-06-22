قريبًا اطلاق حملة عالمية بعنوان سرقة الضفة والأغوار

أطلقت قناة القدس اليوم الفضائية وبالشراكة مع مجموعة كبيرة من القنوات والإذاعات والمؤسسات العربية والدولية والمحلية، حملة عالمية ضد سياسة الاحتلال الإسرائيلي بضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

وتهدف الحملة التي ستنطلق تحت وسم #سرقة_الضفة_والأغوار لتسليط الضوء على خطورة تنفيذ قرارات الاحتلال الإسرائيلي بسرقة أراضي الضفة وأغوار الأردن تحت مسمى "الضم"، إضافة إلى حشد الرفض الجماهيري العربي والإسلامي والعالمي لهذه القرارات ومواجهتها بكافة سبل المقاومة المشروعة محليا ودولياً.

سرقة الضفة والأغوار

وأوضح القائمون على الحملة العالمية، أن الوقت الذي يحاول فيه الاحتلال الإسرائيلي تمرير مصطلح "ضم الضفة والأغوار" على وسائل الإعلام والمنصات الاجتماعية؛ فإن هذا الفعل الخطير يحتم علينا فضح الاحتلال من خلال الكشف عن المصطلح الحقيقي لما يفعله وهو سرقة الضفة والأغوار".

وتعكف قناة القدس اليوم الفضائية على إعداد محتوى لدعم الحملة العالمية سواء بإنتاج مواد مكتوبة أو مواد مصورة أو فيديوهات، أو تغطية خاصة ومباشرة عبر شاشاتها الفضائية.