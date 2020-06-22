تفاصيل قصة مواطن سعودي يقتل ابنته بطلقتين ويؤكد: قتلت الشيطان

أقدم مواطنٌ سعودي على قتل ابنته بطلقتين في رأسها وقال بصوت مرتفع: "قتلت الشيطان" مما أثار حالة من الغضب في المملكة السعودية.

والسبب الذي دفع المواطن السعودية على قتل ابنته بهذه الطريقة البشعة هو تناوله المخدرات التي باتت تنتشر بشكل كبير في المجتمع السعودي.

وحذر الاختصاصي الاجتماعي في جمعية "تعافي" في السعودية مبارك الحارثي: " من تنامي الجرائم في المجتمع بسبب انتشار المخدرات.

وقال الحارثي: "إن حالات الإدمان التي ترد إلى الجمعية تشير بأصابع الاتهام إلى التأثير الكبير والمباشر للمخدرات فيما يشهده المجتمع من حوادث جنائية".

وأضاف: "الحادثة وقعت قبل 12 عامًا تقريبًا؛ إذ أقدم على قتل ابنته (4 أشهر) بطلقات نارية دون أن يدري ما يفعل"، مؤكدًا أن "تفاصيل هذه القصة تشير إلى التأثير الكبير للمخدرات على الشباب بتغييب العقل، وإنعاش الهلاوس والتهيؤات".

وأضاف: "في تفاصيل هذه القصة أن مواطنًا كان في نزهة بحرية بشاطئ نصف القمر مع زوجته وطفلته التي رُزق بها بعد نحو عام ونصف العام من زواجه، وبينما كانت الزوجة والطفلة تجلسان على سجادة أمام الشاطئ ذهب الزوج على مقربة منهما لإخراج عجلات سيارته التي انغرست في الرمال مستعينًا بالأدوات اللازمة.

"حاول الزوج أكثر من مرة إخراج السيارة من الرمال إلا أنه فشل؛ فأخرج مسدسه الخاص من السيارة، ووضع طلقتين في خزانته، وذهب إلى حيث تجلس أسرته، ووجه فوهة المسدس إلى رأس طفلته، وأفرغ الطلقتين فيه، فأرداها قتيلة".

وتابع الحارثي: "على وقع صرخات الأم المكلومة تجمع الناس، وجاءت الشرطة، وأمسكوا بالزوج الذي كان في حالة غير طبيعية، ولم يبكِ أو تظهر عليه علامات الحزن أو الارتباك".

وأشار عندما وجه للقاتل سؤال عن سبب قتل ابنته نفى إقدامه على ذلك؛ ما يؤكد أنه في حالة غير طبيعية؛ فتم تحويله إلى مستشفى الأمل في الدمام (سابقًا)، أو مجمع إرادة (حاليًا)، وهناك تأكدوا أنه يعاني اضطرابًا ذهانيًّا ناتجًا من تعاطي المخدرات، وهذا ما أكدته التحاليل الطبية التي خضع لها".

وشارك الحارثي في تحليل شخصية الزوج مع فريق متخصص، وقال: "كنا نسأله لماذا أقدم على قتل ابنته؟ فكان ينفي ذلك بكل ثقة وهدوء، ويؤكد أنه قتل شيطانًا تمثل له في شكل حية. ويقول إن الشيطان هذا سبب معاناته النفسية والاجتماعية".