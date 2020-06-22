تسجيل أعلى معدل يومي لحالات الشفاء من فيروس كورونا في السعودية

سجلت المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين 22-6-2020 أعلى معدل يومي لها بعدد حالات الشفاء من فيروس كورونا (كوفيد-19) منذ تفشي الفيروس في المملكة.

ويأتي ذلك في ظل تسجيل نسبة منخفضة من الاصابات عن الأيام السابقة حيث بلغ عدد تسجيل الاصابات في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية 3393 اصابة جديدة، و40 حالة وفاة، مقابل تسجيل 4045 حالة شفاء.

وأفادت وزارة الصحة السعودية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 3393 حالة ليبلغ مستوى 161005، وبينها 54523 حالة نشطة منها 2045 تعتبر حرجة.

ويشير معدل ارتفاع الإصابات الذي تم رصده في إحصائية اليوم إلى استقرار نسبي لهذا العدد بعد 4 أيام من تراجعه، حيث سجلت في 17 يونيو 4919 حالة، وفي 18 يونيو 4757، وفي 19 يونيو 4301، وفي 20 يونيو 3941، وفي 21 يونيو 3379.

وأشارت البيانات الجديدة إلى استمرار تراجع الإصابات اليومية بفيروس كورونا في العاصمة السعودية الرياض حيث انخفض هذا المؤشر إلى 438 حالة مقابل 740 يوم 20 يونيو، و688 في 21 يونيو.

كما ذكرت الوزارة أن حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد ارتفعت خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 40 حالة وبلغت 1307 أشخاص، بعد أن كان هذا المعدل عند مستوى 46 حالة في إحصائية يوم 20 يونيو، و37 في بيانات أمس 21 يونيو.

من جهة أخرى، أعلنت الوزارة عن تسجيل 4045 حالة شفاء من المرض، في أعلى ارتفاع يومي لهذه الحصيلة، التي وصلت بالتالي إلى 105175 متعافيا.

وسبق أن خففت السعودية كثيرا من القيود العامة التي تم فرضها بسبب جائحة فيروس كورونا، وأعلنت وزارة الداخلية رفع حظر التجول بشكل كامل في جميع مناطق المملكة، ابتداء من الساعة السادسة من صباح أمس الأحد، مع السماح بعودة جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية.