تفاصيل انتحار طالب من البدون في الكويت

تداول نشطاء منصات التواصل الاجتماعي خبرًا يفيد بانتحار طالب طب من البدون في دولة الكويت مما شكل حالة من الحزن الشديدة.

وحول تفاصيل الحادثة وفقًا لوسائل اعلام الكويت فإن الطالب حاول الانتحار ولم يمت حتى الآن.

وأشارت وكالة الرأي الكويتية، أن طالب طب من البدون حاول الانتحار في منطقة الصليبية وأدخل إلى العناية المركزة لإنقاذه.

وأوضحت الرأي، ان الطواقم الطبية أجرت للطالب غسيل معدة وما زالت حالته حرجة.

وذكر ذويه بأن الطالب كان يعاني من اضطرابات نفسية صعبة.

ورغم ذلك فقد تم تسجيل حالة الطالب بأنها قضية للشروع في الانتحار.

وتصدرت الهاشتاق منصات التواصل الاجتماعي في الكويت ودول الخليج لمعرفة التفاصيل الكاملة وسبب اقدامه على الانتحار.