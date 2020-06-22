ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. سوا
  3. عرض الخبر

تفاصيل انتحار طالب من البدون في الكويت

  • فلسطين اليوم - الكويت
  • 15:04 - 22 يونيو 2020
انتحار انتحار
تقارير
جوال
مشاركة

تداول نشطاء منصات التواصل الاجتماعي خبرًا يفيد بانتحار طالب طب من البدون في دولة الكويت مما شكل حالة من الحزن الشديدة.

وحول تفاصيل الحادثة وفقًا لوسائل اعلام الكويت فإن الطالب حاول الانتحار ولم يمت حتى الآن.

وأشارت وكالة الرأي الكويتية، أن طالب طب من البدون حاول الانتحار في منطقة الصليبية وأدخل إلى العناية المركزة لإنقاذه.

وأوضحت الرأي، ان الطواقم الطبية أجرت للطالب غسيل معدة وما زالت حالته حرجة.

وذكر ذويه بأن الطالب كان يعاني من اضطرابات نفسية صعبة.

ورغم ذلك فقد تم تسجيل حالة الطالب بأنها قضية للشروع في الانتحار.

وتصدرت الهاشتاق منصات التواصل الاجتماعي في الكويت ودول الخليج لمعرفة التفاصيل الكاملة وسبب اقدامه على الانتحار.

 

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات