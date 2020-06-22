سبب اغلاق محكمة بيت لحم بشكل تام

أعلن مجلس القضاء الأعلى الانتقالي في فلسطين مساء اليوم الاثنين، اغلاق محكمة بيت لحم بشكل كامل حتى اشعار آخر بعدما ثبت اصابة أحد القضاة بفيروس كورونا (كوفيد-19).

وأوضح مجلس القضاء في بيان لها أن القاضي المعلن عن اصابته بفيروس كورونا حضر أمس إلى مقر المحكمة ونظر في عددٍ من الطلبات المستعجلة قبل قيامه بإجراء الفحص الطبي.

اغلاق محكمة بيت لحم

وبناءً على ذلك فقد قرر مجلس القضاء إغلاق محكمة بيت لحم إغلاقا تاما، يوم غد الثلاثاء 23- 6- 2020 ليتسنى تقييم الموقف بالتشاور مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة.

وطالب المجلس كل من حضر إلى محكمة بيت لحم، يوم أمس، مراجعة الطب الوقائي، والقيام بالإجراء المطلوب وفقا لبروتوكولات وزارة الصحة.

وتعمل محكمة بداية وصلح بيت لحم بالإضافة إلى محكمة بداية وصلح الخليل ومحاكم الصلح في دورا، ويطا، وحلحول، بالحد الأدنى بموجب تعميم سابق صدر بناء على تطور الحالة الوبائية في المحافظتين الأسبوع الماضي.