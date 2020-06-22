عزل أسيرين في سجون الاحتلال لأكثر من 100 يوم

أوضح نادي الأسير الفلسطيني اليوم الاثنين، أن إدارة مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي تواصل عزل الأسيرين محمد عمر خرواط، وحاتم القواسمة، منذ أكثر من (100) يوم.

ويقبع الأسير محمد عمر خرواط في عزل سجن "أيلون – الرملة"، وهو محكوم بالسّجن المؤبد لأربع مرات، وهو معتقل منذ عام 2002

أما الأسير حاتم القواسمة يقبع في عزل سجن "جلبوع"، وهو محكوم بالسّجن أربع مؤبدات، ومعتقل منذ عام 2003.

وأكد نادي الأسير الفلسطيني بأن إدارة سجون الاحتلال تنتهج سياسة العزل الانفرادي بحق الأسرى، وتُشكل أبرز أدواتها التنكيلية.

وأشار إلى أن إدارة السجون تحرم الأسير المعزول من حقه في زيارة ذويه رغم ما يتعرض له من ظروف عزل قاسية.

ولفتت إدارة السجون إلى أن إجراءات إدارة السجون المرتبطة بانتشار وباء كورونا، فاقمت من معاناة الأسرى المعزولين، خاصة مع توقف زيارات المحامين خلال الفترة الماضية.