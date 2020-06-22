الصحة بغزة: تُجري فحص لـ26 عينة.. هل هناك اصابات كورونا؟

أجرت وزارة الصحة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية فحصًا مخبريًا لـ 26 عينة في المختبر المركزي.

وأوضحت وزارة الصحة أن نتائج جميع العينات التي تم فحصها سلبية بمعنى عدم تسجيل أي اصابات جديدة بفيروس كورونا في القطاع.

وأشارت الى إن عدد العينات التي جرى فحصها منذ مطلع مارس بلغ 12083 عينة كانت جميعها سلبية باستثناء 72 عينة توفيت حالة واحدة منها فقط فيما شفيت 56 حالة ولا زالت 15 حالة تتلقى العلاج في عزل المشفى التركي جنوب مدينة غزة.

وتتابع وزارة الصحة حالة 371 شخصًا في سبع مراكز موزعة في مناطق مختلفة في قطاع غزة.