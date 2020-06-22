ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

الصحة بغزة: تُجري فحص لـ26 عينة.. هل هناك اصابات كورونا؟

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 14:12 - 22 يونيو 2020
فيروس كورونا في غزة فيروس كورونا في غزة
تقارير
جوال
مشاركة

أجرت وزارة الصحة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية فحصًا مخبريًا لـ 26 عينة في المختبر المركزي.

وأوضحت وزارة الصحة أن نتائج جميع العينات التي تم فحصها سلبية بمعنى عدم تسجيل أي اصابات جديدة بفيروس كورونا في القطاع.

وأشارت الى إن عدد العينات التي جرى فحصها منذ مطلع مارس بلغ 12083 عينة كانت جميعها سلبية باستثناء 72 عينة توفيت حالة واحدة منها فقط فيما شفيت 56 حالة ولا زالت 15 حالة تتلقى العلاج في عزل المشفى التركي جنوب مدينة غزة.

وتتابع وزارة الصحة حالة 371 شخصًا في سبع مراكز موزعة في مناطق مختلفة في قطاع غزة.

الأكثر مشاهدة

متعلقات