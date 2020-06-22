أسعار النفط تهوي بسبب "كورونا"

ع تنامي المخاوف من أن يتوقف تعافي الطلب على الوقود ، تشهد اسعار النفط اليوم الاثنين 22/6/2020 ، انخفاضاً في ظل زيادة الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم مما طغى على خفض الإمدادات .

وانخفض خام القياس العالمي برنت 11 سنتا أو ما يعادل 0.3 في المئة إلى 42.03 دولار بحلول الساعة 0505 بتوقيت غرينتش، بينما سجل الخام الأمريكي 39.69 دولار للبرميل ليفقد 14 سنتا أو ما يوازي 0.4 في المئة.

ارتفاع أسعار النفط شجع بعض المنتجين في كندا والولايات المتحدة لاستئناف عمليات الحفر للبحث عن النفط والغاز

مجموعة أوبك+ التي تضم منظمة أوبك وحلفاءها بما في ذلك روسيا، لم تقرر تمديد تخفيضات الإنتاج البالغة 9.7 مليون برميل يوميا للشهر الرابع في أغسطس/ آب.

وتعهدت العراق و قازاخستان بتحسين نسبة الامتثال للتخفيضات خلال اجتماع لجنة تابعة لأوبك+ يوم الخميس.