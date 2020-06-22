انخفاض الدولار عالمياً

شهد سعر صرف الدولار الامريكي اليوم الاثنين 22/6/2020، انخفاضاً في جلسة متقلبة، إذ يسعى المستثمرون لتحديد المسار وسط ارتفاع مقلق في الإصابات بفيروس كورونا وما إذا كان ذلك سيقود لتأجيل التعافي الاقتصادي.

وقال محافظ البنك المركزي إن تداعيات جائحة كوفيد-19 لن تكون بالسوء الذي كان يُخشى منه في البداية ، وسط ارتفاع في الدولار الأسترالي الذي قاد للمكاسب المتواضعة في آسيا.

عززت حالة الحذر إجراءات تبنتها بكين ومناطق في أستراليا لإعادة فرض بعض القيود كبحت التحركات في السوق.

وعكس الدولار الأسترالي الشديد التأثر بالمخاطر خسائره المبكرة وارتفع 0.3 في المئة في أحدث التعاملات إلى 0.6854 دولار أمريكي وزاد نظيره النيوزيلندي بالنسبة ذاتها إلى 0.6422 دولار.

ومقابل سلة من العملات، تخلى الدولار الأمريكي عن قدر قليل من مكاسب الأسبوع الماضي وخسر 0.2 في المئة إلى 97.501.

ولم يطرأ تغير يُذكر على العملة اليابانية التي تعتبر ملاذا آمنا وسجلت في أحدث تعاملات 106.87 ين ولم تبتعد كثيرا عن أعلى مستوى في شهر الذي سجلته في وقت سابق من الشهر عند 106.58 ين مقابل الدولار ما يشير لدرجة عالية من الحذر.