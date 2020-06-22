الجيش الليبي رداً على تهديدات السيسي: "رسائلك لا تتجاوز آذاننا"

أكد محمد قنونو المتحدث باسم الجيش الليبي اليوم الاثنين 22/6/2020، “ننصح من يُضيع وقته بإرسال رسائل لا تتجاوز آذاننا، أن يلتفت إلى الإرهاب الذي يُهدّده داخل أراضيه، ولا يُزايد علينا”.

وأضاف في تغريدة نشرها المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب: “الواقع والتاريخ يقولان أن أبطالنا هم من قضوا على أول ولاية لتنظيم داعش خارج منبتها في ملحمة البنيان المرصوص وندعوه لأن يستلهم منها الخبرات والعبر”.

ننصح من يُضيع وقته بارسال رسائل لا تتجاوز اذاننا ان يلتفت الى الارهاب الذي يُهدّده داخل اراضيه .. و لا يُزايد علينا: فالواقع و التاريخ يقولان ان ابطالنا هم من قضوا على اول ولاية لتنظيم داعش خارج منبتها في #ملحمة_البنيان_المرصوص و ندعوه لان يستلهم منها الخبرات و العبر#ليبيا

ولم يسمّ “قنونو” جهة بعينها، لكن تصريحاته تأتي عقب كلمة متلفزة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، السبت، خلال تفقده وحدات من القوات الجوية بمحافظة مطروح المتاخمة للحدود مع ليبيا، قال فيها موجها حديثه للجيش المصري إن “تجاوز (مدينتي) سرت والجفرة خط أحمر”.

واعتبر السيسي أن “أي تدخل مباشر من الدولة المصرية (في ليبيا) باتت تتوفر له الشرعية الدولية، سواء بحق الدفاع عن النفس، أو بناءً على طلب السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة في ليبيا وهو مجلس النواب (طبرق)”.

واستنكر السيسي عدم الاستجابة لما يسمى “إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية”، والذي كان يتضمن قرار وقف إطلاق النار في 8 يونيو/ حزيران الجاري.