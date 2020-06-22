سبعة أسرى يدخلون أعواماً جديدة داخل سجون الاحتلال

يدخل اليوم 22 من يونيو/حزيران، سبعة أسرى من قطاع غزة والضفة الفلسطينية المحتلة أعواماً جديدة داخل سجون الاحتلال، بينهم خمسة محكومون بالمؤبد:

من مدينة الخليل:

◼الأسير رائد عيسى محمد الحروب (35 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة بالإضافة إلى 60 عامًا.

◼الأسير محمد جبر عودة الحرو (37 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة بالإضافة إلى 45 عامًا.

◼الأسير بهاء الدين علي حسن العدم (34 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة بالإضافة إلى 25 عامًا.

◼الأسير محمد إسماعيل حسين الحروب (35 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة بالإضافة إلى 20 عامًا.

◼الأسير علي يونس عبد الجواد الحروب (46 عامًا) المحكوم بالسجن 25 عامًا وهم معتقلون منذ عام 2010، وأمضوا عشرة أعوام في سجون الاحتلال.

من قطاع غزة/

◼الأسير علاء أحمد عبد المنعم صلاح (46 عامًا) من مخيم جباليا شمال قطاع غزة المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة، قضى منه 16 عامًا بعد اعتقاله عام 2004

◼الأسير بهاء الدين محمد القصاص (39 عاما) من مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، المعتقل منذ عام 2002؛ خلال كمين أثناء توجهه إلى مدينة قلقيلية بالضفة الغربية؛ ويقضي حكماً بالسجن الفعلي (23عاماً) بتهمة الانتماء والعضوية في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي والمشاركة في عمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال، أمضى منه 18 عامًا على التوالي.