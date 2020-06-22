أبو عاذرة: نظام الفترات لم يعتمد بعد ومازلنا نناقش سيناريوهات عدة

انتهى العام الدراسي الماضي الذي توقف اجبارياً قبل موعده بسبب الإجراءات الوقائية من "فيروس كورونا" في قطاع غزة، ليبدأ التفكير بطبيعة العام الدراسي المقبل 2020/2021 مع انتشار العديد من السيناريوهات.

فقد اضطرت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" للتوقف عن الدراسة خلال العام الماضي مع بداية شهر مارس، مع تفشي فيروس كورونا، وتم الانتهاء منه.

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، أن العام الدراسي الجديد 2020-2021 سيبدأ أولاً بدوام الإدارة المدرسية والهيئات التدريسية يوم الأربعاء الموافق 5 أغسطس 2020 بحيث يتم خلال هذه الفترة إجراءات تنقل المعلمين والطلبة وتهيئة المدارس لاستقبال الطلاب الجدد.

فيما سيبدأ دوام الطلاب يوم السبت الموافق 8 أغسطس 2020 بحيث تخصص الفترة (8 أغسطس – 3 سبتمبر 2020) لتعليم المادة الاستدراكية.

وقد انتشرت في الآونة الأخيرة عدة سيناريوهات لطريقة بدء العام الدراسي في مدارس وكالة الغوث، حيث نشر البعض أن المدارس ستبدأ ب3 فترات، الأمر الذي نفى مدير التعليم بوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين فريد أبو عاذرة أن يكون قد تم اعتماده.

وأوضح أبو عاذرة، أن التصور بما يتعلق ببداية العام الدراسي، مازال تحت الدراسة ولا يوجد أي سيناريو تم اعتماده، لافتاً إلى أن الوكالة تقوم بدراسة معمقة للأمر.

وكشف أبو عاذرة، أن هناك أكثر من سيناريو لبدء العام الدراسي يتم دراسة مدى فعاليتها وإمكانية تطبيقها، لافتاً إلى أن إدارة الأونروا بغزة مازالت تدرس وتناقش الأمر مع الأونروا بعمان، والتعليم والجهات المختصة ولم يتم اعتماد على سيناريو .

أما عن موعد بداية العام الدراسي، فأكد أبو عاذرة أن موعد بداية العام كما هو لم يتغير وفق ما أعلنت وزارة التربية والتعليم في وقت سابق، وأن الأونروا ملتزمة بذلك.

أما عن سيناريو دوام الثلاث فترات، فأوضح أبو عاذرة أن النظام الذي نشر كان مجرد تمرير لقياس مدى فعاليته، وهو من ضمن عدة سيناريوهات يتم دراستها.

ونوه إلى أن الأونروا تدرس كل سيناريو ومدى فعاليته وكفاءته والمعيقات التي تواجه هذا التطبيق، مشدداً على أن أي سيناريو يجب أن يكون مقبولاً من قبل أولياء الأمور، لكي يكون مطمئناً على صحة وحياة ابنه.

وحول التوظيف، بين أبو عاذرة أن أي سيناريو بحاجة لتعيينات جديدة، والوكالة تواصل الاستعدادات لعقد اختبارات لاختيار المعلمين.