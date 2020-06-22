أسعار الذهب في فلسطين اليوم الاثنين 22/6/2020

تشهد اسعار الذهب في فلسطين اليوم الاثنين 22/6/2020، ارتفاعاً طفيفاً بعد تذبذب في اسعارها خلال الاسابيع الماضية .

ونظراً للوضع الاستثنائي للاقتصاد الفلسطيني والذي تأثر بفرض مزيداً من الحصار الاقتصادي وخاصة بعد رفض السلطة اخد اموال المقاصة ، وتأثيرها على صرف الرواتب ، بالاضافة الى ظهور موجة ثانية لفيروس كورونا في الضفة المحتلة .

"فلسطين اليوم" تنقل لكم سعر الجرام الذهب بأخر تحديث وفق المتداول اليوم الاثنين 22-6-2020 بسوق المال الفلسطيني بكل من الشيكل وكذلك الدينار الأردني وذلك بكل تفاصيل ملف الذهب اليوم في فلسطين.





سعر غرام الذهب اليوم بالشيكل في فلسطين اليوم الاثنين 22/6/2020:

سعر غرام الذهب اليوم في فلسطين عيار 24 بالشيكل: 194.70 شيكل.

سعر غرام الذهب اليوم في فلسطين عيار 22 بالشيكل: 178.47 شيكل.

السعر اليوم بالشيكل لجرام الذهب عيار 21 بفلسطين: 170.36 شيكل.

السعر اليوم بالشيكل لجرام الذهب عيار 18 بفلسطين: 146.02 شيكل.

سعر اونصة الذهب بالشيكل في فلسطين اليوم الاثنين 22/6/2020

سعر اونصة الذهب بفلسطين بالشيكل عيار 24 قيراط: 6,025.85 شيكل.

سعر اونصة الذهب عيار 22 بالشيكل في فلسطين: 5,531.73 شيكل.

سعر اونصة الذهب عيار 21 بالشيكل في فلسطين: 5,272.62 شيكل.

سعر اونصة الذهب في فلسطين عيار 18 بالشيكل: 4,519.39 شيكل.

سعر جرام الذهب اليوم بالدينار الأردني بفلسطين اليوم الاثنين22/6/2020

سعر جرام الذهب بفلسطين عيار 24 بالدينار الأردني: 39.79 دينار.

سعر جرام الذهب بفلسطين عيار 22 بالدينار الأردني: 36.53 دينار.

السعر اليوم بفلسطين لعيار الذهب 21 بالدينار الأردني: 34.82 دينار.

سعر اليوم للذهب عيار 18 بفلسطين بالدينار الأردني: 29.85 دينار.

أسعار أونصة الذهب في فسلطين بالدينار الأردني الاحد 21/6/2020

سعر اونصة الذهب في فلسطين عيار 24 بالدينار الأردني: 1,238.38 دينار.

سعر اونصة الذهب عيار 22 بفلسطين بالدينار الأردني: 1,136.83 دينار.

سعر اونصة الذهب بفلسطين عيار 21 بالدينار الأردني: 1,083.58 دينار.

سعر اليوم لأوقية الذهب عيار 18 بفلسطين بالدينار الأردني: 928.78 دينار.

أسعار الذهب اليوم بالدولار في فلسطين اليوم الاثنين 22/6/2020

أيضاً يتابع المتعامل بالذهب في فلسطين يومياً سعر جرام الذهب وذلك بالدولار الأمريكي، لذلك ينقل إليكم موقع ماركتنا سعر الجرام اليوم بالدولار داخل أسواق فلسطين المتعاملة بالذهب والتي جاءت كما يلي:

سعر الذهب بالدولار في فلسطين عيار 24 قيراط: 56.42 دولار.

سعر الذهب بالدولار بفلسطين عيار 22 قيراط: 51.72 دولار.

سعر اليوم للذهب بفلسطين بالدولار عيار 21 قيراط: 49.37 دولار.

سعر جرام الذهب بفلسطين بالدولار عيار 18 قيراط: 42.32 دولار.