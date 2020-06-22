وفد من الجهاد يزور الشيخ المؤسس خالد جرادات بجنين

زار وفد من حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين ومحرريها الشيخ المجاهد خالد جرادات "أبو هادي"، في منزله ببلدة سيلة الحارثية بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة.

ويُعد الشيخ خالد جرادات أحد أبرز مؤسسي حركة الجهاد الإسلامي الأوائل في الضفة المحتلة مع الشهيد الدكتور فتحي الشقاقي الأمين العام المؤسس للحركة في ثمانينيات القرن الماضي.

كما تعرض الشيخ خالد جرادات لسلسلة طويلة من الاعتقالات والاعتداءات للاحتلال الصهيوني، كان أبرزها هدم الاحتلال لمنزله في مطلع انتفاضة الحجارة إلى جانب هدم الاحتلال لمنزل رفيق دربه الشيخ المجاهد هاني جرادات "أبو أحمد"، وتُعتبر بلدة سيلة الحارثية معقلاً لحركة الجهاد الإسلامي ومن أوائل المناطق في الضفة المحتلة التي فجرت انتفاضة الحجارة عام1987.

وكما وبلغت اعتقالات الشيخ خالد جرادات أكثر من 16عاما جُلَّها في الاعتقال الإداري، والشيخ جرادات من قادة الحركة الأسيرة ورموزها وممن فرزوا وثبتوا وجوداً للتيار الإسلامي في سجون الإحتلال إلى جانب التيار الوطني في فصائل منظمة التحرير.

وعُرِف عن الشيخ جرادات صلابته في أقبية التحقيق الصهيونية وترحاله مع الدكتور الشقاقي في القدس والضفة وغزة دعوةً للجهاد في سبيله تعالى في فلسطين واستنهاضا للإسلاميين للقيام بواجبهم في مقاومة الاحتلال الصهيوني والتأكيد على مركزية القضية الفلسطينية.