كورونا تتفشى بين جنود الاحتلال وإغلاق مستشفى "إيخليوف"

كشفت مصادر عبرية اليوم الاثنين 22/6/2020، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في صفوف جيش الاحتلال "الإسرائيلي" قد ارتفع بينما تم إغلاق المزيد من الأقسام في مستشفى "إيخليوف" بعد اكتشاف إصابات بداخله.

وبحسب موقع صحيفة "معاريف" العبرية، فإنه تم تسجيل 69 إصابة في أوساط قوات جيش الاحتلال خلال الموجة الجديدة، حيث تم نقل 3169 للعزل الصحي.

وبذلك يرتفع العدد منذ بداية اكتشاف كورونا في مارس/ آذار الماضي، داخل جيش الاحتلال، إلى 302 إصابات.

ومن المقرر أن يجتمع اليوم الإثنين، المجلس المصغر "كابنيت الكورونا" لمناقشة خطوات كبح انتشار الفيروس.

وهدد بالأمس بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال، أنه قد يتم العودة للإغلاق المشدد في حال لم يتم اتخاذ خطوات أكثر التزامًا بالتعليمات الصحية.

وفي مستشفى "إيخيلوف" بمدينة "تل أبيب"، أعلن عن إغلاق المزيد من الأقسام داخل المستشفى بعد تسجيل المزيد من الإصابات بداخله.

وبحسب "يديعوت أحرونوت"، فإن 17 عاملًا من الطواقم الطبية داخل المستشفى مصابون، فيما تم عزل 56، وإغلاق قسم ثاني داخل المستشفى، وسط توقعات بإغلاق أقسام أخرى.

وتم تشخيص 9 إصابات أخرى من بين الطواقم الطبية في مستشفى "شيبا" الطيبي في "تل هشومير".