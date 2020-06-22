إلقاء قنبلة صوب منزل رئيس المجلس التشريعي والمستهدف نجله "أنس "

ألقى عدد من المجهولين في ساعة متأخرة بعد منتصف الليلة الماضية قنبلة صوتية على منزل الدكتور "عزيز دويك" رئيس المجلس التشريعي في حي الجامعة بمدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة.

رئيس المجلس التشريعي الدكتور دويك أكد أن الاعتداء على منزله استهدف نجله الدكتور أنس الذي يسكن في الطابق السفلي ويعمل جراح عيون؛ وذلك في محاولة ابتزاز مالي من شخص معروف لديهم، مشيراً الى أنه تمَّ الاتصال ببعض الشخصيات لتطويق ما حدث.

من جانبه، استنكر النائب في المجلس التشريعي وصفي قبها الاعتداء، معتبراً ان الاعتداء سابقة خطيرة لا تعكس أخلاقيات وقيم شعبنا.