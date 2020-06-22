أسعار الدجاج في غزة اليوم الاثنين 22/6/2020

تشهد أسعار الدجاج في قطاع غزة اليوم الاثنين 22/6/2020 استقراراً بعد ارتفاع دام لعدة ايام ليصل سعر الكيلو من 9-10 شيقلاً .

حيث جاءت اسعار الدجاج ملحقاتها اليوم الاثنين 22/6/2020 على النحو التالي :

1 - كيلو الدجاج حي من 9 إلى 10 شيكل

2 - كيلو استيكات 22 شيكل

3 - دبوس الدجاج 13 شيكل

4 - كيلو فخذ الدجاج 11-12 شيكل

5- كيلو صدر الدجاج 22 شيكل

6- كيلو كبدة الدجاج 15 شيكل

7- كيلو جناح الدجاج 8-9شيكل

8- كيلو الشيش 25 شيكل

كما جاءت أسعار الحبش في أسواق قطاع غزة اليوم الاثنين 22/6/2020 على النحو التالي:

الحبش: 15 شيكل

صدر: 16 شيكل

فخد أنثى بظهر: 12 شيكل

فخد أنثى بدون ظهر: 14 شيكل

فخد ذكر بظهر: 9 شيكل

فخد أنثى بدون ظهر: 11 شيكل

جناح: 8 شيكل

رقاب حبش: 3 ب 10 شيكل

رقاب حبش ذكر: 7 شيكل