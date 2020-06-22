"كورونا حول العالم": زيادة قياسية في حالات الإصابة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، تسجيل زيادة قياسية في حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم، مع ارتفاع إجمالي عدد الإصابات 183.020 خلال 24 ساعة.

وطبقا لتقرير يومي كانت أكبر زيادة في أميركا الشمالية وأمريكا اللاتينية مع تسجيل أكثر من 116 ألف حالة جديدة.

وذكرت المنظمة أن إجمالي حالات الإصابة العالمية تجاوز 8.7 مليون حالة مع أكثر من 461 ألف حالة وفاة، وفقا لسكاي نيوز عربية.

وكان الرقم القياسي السابق لحالات الإصابة الجديدة 181232 وتم تسجيله في 18 يونيو.

وأودى فيروس كورونا المستجدّ بـ465 ألفا و300 شخص على الأقل حول العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الساعة 19:00 توقيت غرينيتش الأحد.

وسُجّلت رسميّاً أكثر من 8 ملايين و890 ألفا و310 إصابات في 196 بلداً ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء، حيث لا تعكس الأرقام إلّا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات، إذ أن دولاً عدّة لا تجري فحوصا لكشف الإصابة إلا لمن يستدعي وضعه دخول المستشفى.

وبين هذه الحالات، أُعلن تعافي 4 ملايين و139 ألفا و100 شخص على الأقلّ.

ولا تزال الولايات المتحدة، التي سجلت أول وفاة بكوفيد-19 مطلع فبراير، البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع 119 ألفا و846 وفاة من أصل مليونين و268 ألفا و93 إصابة. وتعافى ما لا يقل عن 617 ألفا و460 شخصا.

وبعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضرّراً من الوباء هي البرازيل بتسجيلها 49 ألفا و976 وفاة من أصل مليون و67 ألفا و579 إصابة، تليها بريطانيا مع 42 ألفا و632 وفاة من أصل 304 آلاف و331 إصابة، ثم إيطاليا مع 34 ألفا و634 وفاة من أصل 238 ألفا و499 إصابة، وفرنسا مع 29 ألفا و633 وفاة من أصل 196 ألفا و594 إصابة.

وبلجيكا هي البلد الذي سجل أكبر عدد من الوفيات قياسا بعدد السكان مع 84 وفاة لكل 100 ألف شخص، تليها المملكة المتحدة (63 وفاة) وإسبانيا (61 وفاة) وإيطاليا (57 وفاة) والسويد (50 وفاة).

وحتى اليوم، أعلنت الصين (بدون ماكاو وهونغ كونغ) 83 ألفا و378 إصابة (26 إصابة جديدة بين السبت والأحد) بينها 4634 وفاة (لا وفيات إضافية) بينما تعافى 78 ألفا و413 شخصا.