أسعار الذهب في السعودية بالريال والدولار اليوم الاثنين 22/6/2020

لاتزال أسعار الذهب في السعودية تشهد ارتفاعاً حيث جاء سعر عيار الذهب 24 بسوق المال السعودي اليوم الاثنين 22/6/2020، " 210.46 "ريال سعودي.

بأحدث أسعار اليوم ننقل إليكم أسعار الذهب اليوم في السعودية بالمصنعية موضحين أسعار اليوم لبيع وشراء الذهب سواء كان جديد أو مُستعمل في السعودية بتاريخ الاثنين 22 يونيو 2020.

سعر عيار الذهب 24 بسوق المال السعودي الآن: 210.46 ريال سعودي.

سعر عيار الذهب 22 بسوق المال السعودي الآن: 192.93 ريال سعودي.

سعر عيار الذهب 21 بسوق المال السعودي الآن: 184.16 ريال سعودي.

سعر عيار الذهب 18 بسوق المال السعودي الآن: 157.85 ريال سعودي.

أسعار بيع وشراء الذهب بالسعودية اليوم

أسعار بيع الذهب الجديد اليوم بالسعودية اليوم الاثنين 22/6/2020

السعر اليوم لبيع جرام الذهب عيار 24 قيراط بالسعودية+ المصنعية: من 235 – 265 ريال.

السعر اليوم لبيع جرام الذهب عيار 22 قيراط بالمملكة بالمصنعية: من 225 – 255 ريال.

السعر اليوم لبيع الذهب عيار 21 قيراط بالمصنعية بالسعودية: من 205 – 235 ريال.

السعر اليوم بالريال لبيع الذهب عيار 18 قيراط+ المصنعية: من 185 – 215 ريال.

أسعار شراء الذهب اليوم الاثنين 22/6/2020 بالسعودية

سعر الشراء اليوم لجرام الذهب عيار 24 قيراط بالمملكة: من 195 – 200 ريال.

سعر الشراء اليوم لجرام الذهب عيار 22 قيراط بالمملكة: من 175 – 180 ريال.

سعر اليوم لشراء جرام الذهب عيار 21 قيراط بالسعودية: من 165 – 170 ريال.

السعر اليومي لشراء جرام الذهب عيار 18 بالسعودية: من 140 – 145 ريال.

أسعار بيع الذهب المستعمل بالسعودية اليوم الاثنين 22/6/2020

كم سعر بيع الذهب المستعمل من عيار 24 قيراط بالمملكة اليوم: من 225 – 235 ريال.

كم سعر بيع الذهب المستعمل من عيار 22 قيراط بالسعودية اليوم: من 215 – 225 ريال.

كم سعر بيع الذهب المستعمل اليوم من العيار 21 بالسعودية: من 205 – 210 ريال.

كم سعر اليوم لبيع الذهب القديم من عيار 18 بالمملكة: من 175 – 185 ريال.

أحدث أسعار أونصة الذهب بالريال السعودية اليوم الاثنين 22/6/2020

أحدث سعر مُسجل اليوم لأونصة الذهب عيار 24 بالريال السعودي: 6,621.16 ريال.

أحدث سعر سجلته اليوم أونصة الذهب عيار 22 بالريال السعودي: 6,078.22 ريال.

أحدث سعر سجلته أوقية الذهب اليوم عيار 21 بالسعودية: 5,793.51 ريال.

أحدث سعر سجلته اليوم أونصة الذهب عيار 18 بالسعودية: 4,965.87 ريال.

كم سعر كيلو الذهب اليوم بالسعودية

كم سعر اليوم لكيلو الذهب عيار 24 قيراط بالسعودية: 209,250.54 ريال سعودي.

كم سعر اليوم لكيلو الذهب عيار 22 قيراط بالسعودية: 192,092.00 ريال سعودي.

كم السعر اليوم الخاص بكيلو الذهب عيار 18 بالسعودية: 156,937.90 ريال سعودي.

كم سعر كيلو الذهب اليوم عيار 14 بالسعودية: 122,411.57 ريال سعودي.