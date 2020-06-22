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الطقس اليوم الاثنين 22/6/2020: إنخفاض الحرارة

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 08:06 - 22 يونيو 2020
حالة الطقس حالة الطقس
تقارير
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قالت دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية اليوم الاثنين 22/6/2020، ان انخفاضاً يطرأ على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة

غداً الثلاثاء23/6/2020: يكون الطقس حار نسبياً في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الأربعاء 24/6/2020: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ومعتدلاً في معظم المناطق ، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

الخميس 25/6/2020: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ومعتدلاً في معظم المناطق ، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

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