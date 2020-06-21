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ليفربول يتعادل سلبيًا مع ايفرتون بغياب محمد صلاح

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:26 - 21 يونيو 2020
تقارير
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فرض إيفرتون التعادل السلبي على ضيفه ليفربول في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ".

وكانت المباراة متوسطة المستوى غلب عليها الحذر مع أفضلية نسبية لأصحاب الأرض.

يذكر أن المصري محمد صلاح نجم "الريدز" لم يشارك في المباراة وتابعها من مقاعد البدلاء.

وبهذا التعادل، رفع ليفربول رصيده في الصدارة إلى 83 نقطة، وبفارق 23 نقطة عن أقرب مطارديه فريق مانشستر سيتي صاحب الـ60 نقطة.

ويحتاج ليفربول لـ5 نقاط فقط من 8 مباريات متبقية ليتوج بكأس الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمرليغ" الغائب عن خزائنه منذ 30 عاما، بغض النظر عن نتائج باقي الفرق.

في المقابل، رفع إيفرتون رصيده إلى 38 نقطة في المركز الـ12 على جدول الترتيب.

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