القوات الإثيوبية تشنُّ هجومًا على موقع للجيش السوداني

شنت القوات الإثيوبية اليوم الاحد، قصفًا مدفعيًا استهدف معسكر تابع للجيش السوداني.

ونقل مراسل وكالة "روسيا اليوم" عن مصادر عسكرية مطلعة أن القوات الإثيوبية قصفت موقع الأنفال، مما نجم عن إصابة جندي سوداني بجراح وحرق بعض المساكن في المعسكر الواقع في منطقة القلابات بولاية القضارف شرق السودان.

يشار إلى أن المنطقة الحدودية بين السودان وإثيوبيا شهدت في أواخر مايو 2020 توترًا عسكريًا حيث جرت اشتباكات بين مسلحين إثيوبيين مدعومين، حسب الخرطوم، بجيش بلادهم، مع القوات السودانية ما أسفر عن مقتل ضابط فيها وإصابة عسكريين آخرين.

وفي 30 مايو أعلنت وزارة الخارجية السودانية استدعاء القائم بالأعمال الإثيوبي في الخرطوم، بعد "اعتداء" على القوات المسلحة السودانية في ولاية القضارف، ليتم لاحقا تأكيد عودة الهدوء إلى المنطقة بين الطرفين.