غزة: مليون ونصف دولار من قطر دعما لبرنامج مساعدات الوكالة الغذائية

وقَّعت اليوم منظمة قطر الخيرية اتفاقية تبرع بقيمة مليون ونصف دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا) دعما لبرنامج مساعدات الوكالة الغذائية في غزة.

وقالت اونروا في بيان الأحد، إن هذا التبرع سيمكنها من مواصلة تقديم المعونات الغذائية الحرجة للاجئي فلسطين في غزة.

وتقدم الوكالة في الوقت الحالي لحوالي مليون لاجئ من فلسطين في القطاع المحاصر معونة غذائية وهو ما يعكس التزام دولة قطر بدعم الخدمات الحيوية والمنقذة للحياة التي تقدمها الأونروا.

وأعرب رئيس علاقات المانحين بالأونروا مارك لاسواوي عن شكره لهذا التبرع بالقول: "بالنيابة عن الوكالة، أود أن أشكر قطر الخيرية وحكومة دولة قطر على السخاء والدعم المتواصل للأونروا وللاجئي فلسطين، لقد قامت قطر بزيادة تبرعها السنوي للوكالة في السنوات الماضية بما في ذلك من خلال منظماتها الإنسانية".

وبينت أونروا أن هذا التبرع يدعم جهودها بدعم عائلات اللاجئين خلال جائحة كوفيد-19، ويزيد من استجابة الوكالة الشاملة للجائحة والتي تشمل التوصيل المنزلي للغذاء والأدوية بهدف التقليل من انتشار الفيروس.

وتقدم الأونروا خدمات منقذة للحياة لحوالي 5,6 مليون لاجئ من فلسطين مسجلين لدى الوكالة في أقاليم عملياتها الخمسة التي تشمل الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية بما فيها شرقي القدس وقطاع غزة.

وتشتمل خدماتها على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والحماية والإقراض الصغير.