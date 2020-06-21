وصفة سحرية لانقاص الوزن بوقت قياسي ودون مجهود

نقدم لكم اليوم وصفة جديدة لانقاص الوزن الامر الذي يبحثه عنه معظم الناس عبر محركات البحث، بسبب انتشار السمنة بشكل كبير في العالم، وخاصة في الوطن العربي.

ولا يدرك الكثير من الناس انه بإمكانهم انقاص أوزانهم عن طريق تناول الفول السوداني فقط.‏

وكشف تقرير منشور في شبكة "زي نيوز" الهندية، أنه يمكن للمرء ‏إنقاص وزنه عن طريق تناول وجبات غنية بالسعرات الحرارية ‏والكربوهيدرات الصحية.‏

وأشار الخبراء إلى أن أفضل تلك الخيارات التي يمكن للإنسان أن ‏يلجأ لها في قوائم تلك الأطعمة هي: "الفول السوداني".‏

وأكد الخبراء أن الفول السوداني، منتج غني للغاية بالبروتين ‏والدهون والألياف والعناصر الغذائية الصحية الأخرى. ‏

يمكن إضافة الفول السوداني إلى الحلويات والكعك والحلويات، ‏ويمكن تناوله كوجبات خفيفة، فهو طعام يوصف بأنه "متنوع" ‏يصلح لكل أنواع الوجبات والأطعمة.‏

وفقًا لدراسة، نشرت في مجلة "جورنال أوف نيوتريشن" العلمية ‏المتخصصة، أنه يمكن أن يساعد تناول الأطعمة الغنية بالبروتين، ‏وبالأخص "الفول السوداني" في حرق المزيد من السعرات الحرارية.‏

وصفة سحرية لانقاص الوزن

وفقًا للخبراء، لا يمكن لأسنانك أن تكسر الفول السوداني إلى قطع ‏صغيرة ضرورية للهضم. ‏

لذلك، يمتص جسمك سعرات حرارية أقل ويتم إخراج البقايا من ‏خلال النفايات وفضلات الطعام اليومية‎.‎

ويحتوي الفول السوداني على نسبة عالية من البروتين، ويمكن ‏تناوله بين الوجبات لتقليل الأكل بنهم، كما أنه يساعد في حركة ‏الأمعاء السهلة بسبب محتواه العالي من الألياف‎.‎

فوائد أخرى

ويمكن أن يساعد الفول السوداني في تحسين صحة القلب، لأنه ‏يحتوي على دهون أحادية غير مشبعة وصحية أكثر من الدهون ‏المشبعة‎.‎

ونظرًا لأن الفول السوداني يحتوي على مؤشر انخفاض نسبة السكر ‏في الدم، فإنها لا تسبب ارتفاعًا كبيرًا في مستويات السكر في الدم ‏وهي ممتازة لمرضى السكر أو الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة ‏بمرض السكري. ‏

ويمتلك الفول السوداني نسب سكر منخفضة لا يمكن أن تسبب ‏ارتفاعا في نسب السكر في الدم على الإطلاق، كما أن تساعد في ‏القضاء على الكوليسترول السيء في الدم، وتزيد من نسب ‏الكوليسترول الجيد.‏