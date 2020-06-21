الخارجية تعلن عن إجراءات عودة العالقين في تركيا وشمال قبرص

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الاثنين، المباشرة بترتيبات عودة مواطنينا العالقين وطلابنا في الجمهورية التركية وشمال قبرص إستناداً الى الترتيبات والتفاهمات التي تمت بين الجانبين الفلسطيني والأردني.

وأوضحت الخارجية في بيان، أنه سيتم البدء بتسيير الرحلات على متن طائرات الملكية الأردنية من إسطنبول الى عمان على النحو التالي:

يوم الإثنين 29/06/2020.

يوم الثلاثاء 30/06/2020، وستكون الرحلات بالتتابع حتى إجلاء الجميع .

وأشارت إلى أنه جرى تغيير المواعيد قليلا عما ورد في بيان وزارة الخارجية والمغتربين بسبب نظام منع التجول الذي سيطبق في تركيا يوم الأحد 28/06/2020 كجزء من إجراءات مكافحة كورونا، وحسب الترتيبات سيتم نقل المواطنين من مطار الملكة علياء الدولي الى معبر الكرامة مباشرة بواسطة الحافلات.

وبينت أن اجراءات السفر ستكون كالتالي:

-أسعار التذاكر كماحددتها الملكية الاردنية وتشمل أجرة النقل البري من المطار الى الجسر على الدرجة السياحية هي 306 دنانير أردنية، ويحق لكل مسافر على الدرجة السياحية أن يحمل معه حقيبة واحدة بوزن 23 كيلوغرام، وفي يده على الطائرة بوزن 7 كيلوغرام. - بالنسبة للطلاب والطالبات الذين يدرسون في تركيا وقبرص التركية فعليهم أن يكونوا متأكدين من أن جامعاتهم تسمح لهم بالسفر وأن يأخذوا بعين الاعتبار إحتمالات الصعوبات في العودة الى تركيا، وعلى مسؤوليتهم الشخصية.

- لمن يتمكنون من الحجز وشراء التذاكر يتوجب عليهم التواجد في مطار إسطنبول الدولي قبل ثلاث ساعات من موعد الإقلاع

- للطلبة الموجودين في قبرص التركية وقبل شرائهم تذاكر السفر على هذه الرحلات أن يكونوا متأكدين من إمكانية سفرهم من شمال قبرص بحرا أو جوا والوصول الى مطار إسطنبول قبل موعد الاقلاع بثلاث ساعات .

-مطلوب من جميع المسافرين الكرام التقيد التام بالإجراءات الصحية المطلوبة بما في ذلك المحافظة على المسافات والتباعد الإجتماعي ولبس الكمامات .

وتابعت: يمكن للراغبين بالعودة إلى الوطن من مواطنينا العالقين وطلابنا الاعزاء ممن سجلوا بياناتهم على الرابط الخاص على موقع السفارة والذين جرى رفع اسمائهم الى أشقائنا في الجانب الأرني حجز وشراء تذاكرهم بإحدى الطرق التاليه:

-شراء التذاكر اونلاين مباشرة من الملكية من خلال منصة خاصة والتي تم تفعيلها خصيصا للرحلات من إسطنبول وتعتمد رقم الهوية الفلسطينية، (وهذه الطريقة هي المفضلة) ويتم الدخول إلى المنصة عن طريق الرابط التالي :

https://repat.rj.com

-من خلال مكاتب الملكية الأردنية في المملكة الاردنية الهاشمية

-من خلال مكتب الملكية الأردنيه في إسطنبول إعتبارا من صباح يوم الاثنين 22/06/2020 على العنوان التالي :

Royal Jordanian Airlines

Harbiye, Cumhuriyet Cad. Safir

Apt. No:203, 34373 Şişli/İstanbul - Avrupa

(0212) 368 81 38/39

https://maps.app.goo.gl/KjdVRhmKBNdgw8KR7

ودعت المواطنين الزائرين لمكتب الملكية الاردنية في إسطنبول التعاون مع موظفي المكتب لتسهيل الأمر، والإلتزام بقواعد التباعد الإجتماعي ولبس الكمامات خلال التواجد في المكتب .

وقالت الخارجية إن الجهود ستستكمل من أجل إعاد جميع العالقين في المراحل اللاحقة، متمنية تحقيق نفس الإنجاز في إطار حملة عودة الأحباب لعودة إبنائنا ومواطنينا العالقين من قطاع غزة بمجرد الحصول على الموافقات المصرية المطلوبة .

ولفتت إلى أن التسجيل على الرابط الخاص بالعالقين لمواطني الضفة الغربية والقدس والذي اعلنته السفارة يوم 27/03/2020 سيبقى مفتوحا حتى الساعة السابعة من مساء هذا اليوم ، داعية المواطنين الراغبين بالعودة تسجيل بياناتهم قبل الإغلاق، في حين يستمر التسجيل لمواطنينا من قطاع غزة.

http://www.embassyofpalestine.org.tr/Home/Stucked