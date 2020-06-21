الاحتلال يعتقل 5 مقدسيات بعد الاعتداء عليهن داخل المسجد الأقصى

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي حارسًا و5 شابات مقدسيات عند باب الرحمة داخل المسجد الأقصى المبارك، بعد الاعتداء عليهم بالضرب.

وبحسب المصادر المقدسية فالشابان هنَّ: شفاء إبو غالية، وآية أبو ناب، وآية معتوق، ومرام النتشة، وميار النتشة.

بدورها، استنكرت دائرة الاوقاف الاسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك ما أقدم عليه اليوم مجموعة من ضباط وأفراد شرطة الاحتلال من اقتحام لمصلى باب الرحمة داخل المسجد الأقصى المبارك بأحذيتهم، واعتقال خمس فتيات بعد الاعتداء عليهن من داخل المصلى، واعتقال حارس المسجد الاقصى المبارك عبد الكريم قاعود لاعتراضه على ذلك.

وأكدت الدائرة في بيانها، أن المسجد الأقصى المبارك هو مسجد اسلامي للمسلمين وحدهم لا يقبل القسمة ولا الشراكة، ومن حق أي مسلم القدوم للصلاة والتعبد في أي مكان داخل المسجد.