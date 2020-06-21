الولايات المتحدة: 32.5 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال يوم واحد

سجلت الولايات المتحدة الامريكية 32.5 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال يوم واحد (أمس السبت)، ما يمثل ارتفاعا في معدل الإصابات الجديدة لليوم السادس على التوالي.

وأظهرت الإحصاءات الرسمية التي تعد من المصادر الدولية الأكثر مصداقية في إحصاءات تفشي الفيروس التاجي وتستند إلى بيانات الهيئات الرسمية الفدرالية والمحلية والمصادر المفتوحة، أن حصيلة الإصابات اليومية بكورونا في الولايات المتحدة ارتفعت منذ الأحد 14 يونيو وحتى السبت من 19532 إلى 32540 حالة جديدة خلال 24 ساعة.

وأفادت الاحصاءات بتسجيل 595 وفاة جديدة جراء مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا في البلاد خلال يوم أمس، ما يمثل انخفاضا لليوم الرابع على التوالي (مقابل 678 وفاة الجمعة و717 وفاة الخميس و754 وفاة الأربعاء و836 وفاة الثلاثاء).

ووصل إجمال الإصابات في الولايات المتحدة منذ بداية انتشار الفيروس إلى 2255119 إصابة، بينها 119719 حالة وفاة و617460 حالة شفاء.