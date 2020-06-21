تداول نشطاء منصات التواصل الاجتماعي خبرًا يؤكد بان صفحة شاومينج تُسرب إجابات امتحان العربي للثانوية العامة 2020

وأوضح النشطاء بان الصفحة تتحدى وزارة التربية والتعليم في مصر بانها نشرت تسريب اجابات امتحان اللغة العربية بعد أقل من ساعة واحدة فقط على بدء تقديم الامتحان.

يؤدي طلاب الثانوية العامة، اليوم الأحد، امتحان مادة اللغة العربية، من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة 1 ظهرًا.

تداولت صفحة شاومينج بيغشش ثانوية عامة، صورا تزعم أنها لامتحان اللغة العربية للشهادة الثانوية.

ونشرت الصفحة صورا، بعد مرور اقل من ساعة من زمن الامتحان.

وانطلقت صباح اليوم الأحد، امتحانات الثانوية، ويؤدي الطلاب امتحان اللغة العربية في تمام الساعة ١٠ صباحا وحتى الساعة ١ ظهرا.

واتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إجراءات احترازية مشددة في ظل انتشار فيروس، لحماية الطلاب من العدوى.







