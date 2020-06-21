رابط لعبة ببجي pubg mobile للايفون 2021 اخر تحديث

أصبحت لعبة ببجي موبايل 2021 من أهم ألعاب الفيديو الحالي التي يتوجه إليها الشباب، وهي اللعبة الرائجة في مجال ألعاب الفيديو ضمن عدة مجالات يتم استخدام فيها الهاتف المحمول أو الكمبيوتر والتي بدأت في الانتشار منذ ثلاث سنوات تقريبا.

واحتلت لعبة ببجي 2021 المكانة الأكبر حول العالم بين ألعاب الفيديو حول العالم بين ألعاب الكرة والرياضة والمصارعة وألعاب السباقات المختلفة، حيث أصبحت لعبة ببجي موبايل 2021 أهم لعبة قتال وأكشن.

تنتمي إلى فئة ألعاب الباتل رويال أو العاب القتال والتي تعد الأكثر انتشارا الآن بشكل عام على مستوى العالم بين الشباب ومختلف الفئات العمرية.

وشهدت ألعاب القتال ولعبة ببجي تطورا كبير خلال الأعوام الماضية حيث أصبحت لعبة PUBG Mobile 2021 لا تقتصر فقط على محاكاة الواقع واللعب ضد الجهاز، بل تطور الامر وأصبحت اللعبة تتيح القتال الأقرب إلى الواقعية مع الأشخاص الآخرين من مختلف دول العالم حيث يصل عدد المتقاتلين في اللعبة إلى مئة مقاتل يجب أن تكون أفضلهم وتصمد إلى النهاية.

بداية اللعبة

تم إصدار النسخة الأولى من لعبة PUBG Mobile للمرة الاولى حينما ظهرت في عام 2017، وكان الإصدار الأول في دولة الصين، وظهر للكمبيوتر قبل أن يتم تطوير اللعبة للهواتف المحمولة، وكان هذا هو الإصدار الوحيد.

وتتميز لعبة ببجي بالكثير من المميزات التي تختلف بها عن ألعاب القتال الأخرى حيث تم تصميم اللعبة بطريقة مختلفة ومحترفة تحاكي الواقع إلى حد كبير بشكل واقعي وتثير التحدي داخل المستخدمين وتحفزهم على الإصرار للوصول والبقاء إلى النهاية حيث أن شعار اللعبة البقاء للأفضل ولا يفوز فيها سوى لاعب واحد فقط من مئة لاعب هو من يبقى للآخر ويستطيع قتل باقي اللاعبين على الجزيرة.

وتحتوي اللعبة على خصائص ليست موجودة في ألعاب القتال الأخرى، وهو ما أهلها لتصبح اللعبة الاولى على مستوى العالم ودفع ملايين المستخدمين لتجربتها، وهو ما شجع الشركة المطورة على إصدار الكثير من التحديثات والعمل على التحديث المستمر للعبة وبشكل يتوافق مع جميع أنظمة التشغيل للهواتف المحمولة التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد وآيفون.

أصبح الجميع بإمكانهم تحميل لعبة ببجي موبايل 2021 بكل سهولة من خلال متجر جوجل كروم وبدون دفع أية رسوم على الإطلاق.

تحديث ببجي موبايل 2021

تقوم الشركة المطورة للعبة بعمل تطوير من الحين للآخر والعمل على إضافة أدوات جديدة لاجتذاب ملايين المستخدمين والعمل على متعتهم وإثارتهم، وذلك عن طريق تغيير بعض الخرائط.

وأصبحت التحديثات لا تحتاج إلى مساحة كبيرة بعد أن كانت النسخة الاولى من اللعبة تحتاج إلى جيجا كاملة على مساحة التخزين الداخلية للهاتف.

وبدأت الشركة المطورة في العمل على إيجاد حلول لتحميل اللعبة دون استخدام مساحة كبيرة.

ويمكنك تحديث اللعبة بخطوات بسيطة من خلال الدخول على المتجر وكتابة اسم اللعبة والضغط على اختيار تحديث بعد الاتصال بشبكة الإنترنت وسوف تقوم اللعبة بتنزيل التحديثات التلقائية للنسخة الأحدث 2020.

مميزات لعبة ببجي موبايل

عدد اللاعبين المتقاتلين داخل اللعبة 100 شخص وهو ما يزيد من عملية التحدي والُارة داخل اللعبة.

اللعبة من أكثر ألعاب القتال الممتعة والتي تكسر الملل، حيث أنها من الألعاب المفتوحة التي يحدث لها تحديث باستمرار.

مستوى الجرافيك في اللعبة عالمي، وهو من أقوى التصميمات في ألعاب القتال الذي يعطيك التجربة الواقعية وثلاثية الابعاد.