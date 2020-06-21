انطلاق اختبارات وتصفيات نهائية لمسابقة أفضل أداء والقاء خطابي بخانيونس

أعلنت دائرة الوعظ والارشاد في اللجنة الدعوية العامة لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الأحد، عن اطلاق الاختبارات والتصفيات النهائية لمسابقة أفضل أداء وإلقاء خطابي صباح اليوم بمسجد الاسلام بخانيونس.

وأوضحت دائرة الوعظ والارشاد، أنها أنهت عملها في اقليمي رفح وخانيونس جنوب قطاع غزة من عقد الاختبارات والتصفيات النهائية، مع الاخذ والالتزام بإجراءات ووسائل الوقاية والسلامة من فيروس كورونا.

وأشارت إلى أنها ستعلن عن اسماء الفائزين في المسابقة الرمضانية قريبًا ضمن الشروط والمعايير التي حددتها اللجنة.

كما ستعلن عن موعد تكريم الفائزين وتقديم الجوائز والهدايا لهم في وقت لاحق بإذنه تعالى.











