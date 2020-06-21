الصحة بغزة: لا اصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، الأحد، انه لم يتم فحص اي عينة جديدة لفيروس كورونا خلال ال ٢٤ ساعة الماضية، وان لا اصابات جديدة في القطاع.

واشارت الصحة في بيانها اليومي، إلى ان إجمالي عدد العينات المفحوصة بلغ 12013 منها 11951 عينة سلبية، و72 عينة إيجابية.

واكدت عدد الحالات المتعافية بلغ 56 حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة ١٥ وتوفيت حالة واحدة فقط

واشارت الى انها لا تزال تتابع الحالة الصحة ل 362 مواطنا في سبعة مراكز للحجر الصحي وجميعهم بحالة صحية مطمئنة.

وتفرض وزارة الصحة بغزة حجرا صحيا لثلاثة اسابيع قابلة للتمديد على كل من يعود لقطاع غزة.