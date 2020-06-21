يستطيع طلاب الصف الثالث الثانوي الحصول على الاجابة النموذجية لقطعة النحو في امتحان الثانوية العامة 2020 في مصر.

ويأتي ذلك بهدف مراجعة الاجابات الصحيحة ومقارنتها بالإجابات التي تم كتابتها ومعرفة تقييم درجة النحو لديهم

وقدم طلاب الصف الثالث الثانوي امتحان مادة اللغة العربية اليوم الأحد في اليوم الأول لانطلاق امتحانات الثانوية العامة 2020 في مصر.

وبدأ تقديم الامتحان الساعة 10 صباحاً واستمر لمدة 3 ساعات وانتهى الساعة 1 ظهراً، وسط حالة أمنية مشددة وإجراءات وقائية مكثفة لحماية الطلاب من فيروس كورونا.

الاجابة النموذجية لقطعة النحو في امتحان الثانوية العامة 2020 في مصر

وفي هذه المقالة ننشر لكم الاجابة النموذجية لقطعة النحو في امتحان الثانوية العامة 2020 في مصر حيث أجاب عليها أساتذة ومتخصصين في اللغة العربية.

والجدير بالذكر أنه تم تسليم نماذج مادتي التربية الدينية والاقتصاد والاحصاء لطلاب الثانوية العامة 2020، اليوم بعد انتهاء لجنة امتحان اللغة العربية.

ويهدف تسليم نماذج الامتحانات للطلبة هو مراجعتها في المنزل للإجابة النموذجية الصحيحة على الامتحان.





