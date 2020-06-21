نتنياهو: احصائيات المصابين بكورونا مقلقة وخطيرة.. هذه وصيته

أكد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد 21-6-2020 أن الاحصائيات الجديدة للمصابين بفيروس كورونا مقلقة وخطيرة، وهذا يوحي بصورة قاتمة.

وأوصى نتنياهو جميع الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى ارتداء الكمامات والتباعد أو العودة للإغلاق.

يذكر أن وزارة الصحة الإسرائيلية أمرت المستشفيات بإعادة فتح أقسام فيروس كورونا إثر تصاعد الفيروس في الأسابيع الأخيرة.

احصائيات المصابين بكورونا مقلقة وخطيرة

وتزامنت هذه التعليمات مع صدور تقرير عن شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، حذر من ارتفاع مخاطر الإصابة بفيروس كورونا في الأماكن المغلقة، وأوصى بفرض قيود على الاحتفالات والتجمهر في القاعات المغلقة، مع تشجيع إقامة الاحتفالات في الأماكن المفتوحة.

وبحسب بيانات وزارة الصحة، تم تشخيص 294 مريضا جديدا أمس السبت، أما عدد المرضى النشطين فبلغ 4669 مريضا.

وتم إدخال 192 من المرضى إلى المستشفى، بزيادة قدرها 31 عن يوم الجمعة وعدد المرضى الخطرين 40.