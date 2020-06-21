وزير خارجية مصر: لم نطلب من مجلس الأمن اتخاذ أي إجراءات عقابية ضد إثيوبيا

صرح سامح شكري، وزير الخارجية المصري اليوم الأحد أن القاهرة أحالت ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن لمنع نشوب توتر قد يؤثر على المنطقة.

و أشار شكري الى أن الجانب الإثيوبي دائما ما رفض أي تدخل أو وساطة لحل الأزمة الحالية.

وقال شكري: "أبدينا مرونة بالغة ولم نجد بديلا عن اللجوء لمجلس الأمن لمنع نشوب توتر قد يكون له تأثيره".

وأضاف "اقترحنا أن نوكل المهمة إلى البنك الدولي وأجهزته الفنية لثقتنا بأنها قضية علمية لا سياسية، ليضع لنا اتفاق من منظور فني وقانوني حول عمل السد، لكن للأسف الجانب الإثيوبي دائما ما رفض أي تدخل أو وساطة وهو مستمر في ذلك".

وقال سامح شكري، إن مصر لجأت إلى مجلس الأمن "في إطار مسؤولياته للحفاظ على السلم والأمن القومي، لافتاً الى أن قضية سد النهضة تمس مستقبل أكثر من 150 مليون مصري وسوداني.

و تابع يقول: "استجبنا ووفرنا الفرص أمام إثيوبيا في المفاوضات الأخيرة، ثم ذهبنا الى مجلس الأم في إطار مسؤولياته للعمل على حل النزاعات بالطرق السلمية والتصدي لأي نوع من التصعيد".