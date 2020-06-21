العميد إسماعيل قاني: سائرون على نهج الشهيد سليماني في دعم المقاومة الفلسطينية

قدم العميد إسماعيل قاني قائد قوة القدس للحرس الثوري، التعازي إلى زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، بفقدان الدكتور رمضان عبد الله، الذي قضى عمره المبارك بكل شجاعة وتضحية في مسار الجهاد والصمود في ساحة المقاومة وتحرير فلسطين العزيزة والقدس الشريف، وكذلك إلى المجاهدين في حركة الجهاد الإسلامي والشعب الفلسطيني المقاوم الشريف، متمنياً لعقيلته المكرمة المضحية وأولاده وذويه الصبر الجميل والأجر الجزيل.

وأكد العميد قاني في مراسم تأبينيه أقيمت على روح الدكتور رمضان عبد الله شلح الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ان "الفقيد العزيز وقف بشجاعة وبصيرة أمام كل الانحرافات التي أثارها العدو، وكان نبراساً وضاءاً ينير درب المجاهدين الحقيقيين في مسار النضال".

وثمّن البيان الجهود المخلصة للفقيد الراحل رمضان عبد الله في ساحة الجهاد والكفاح ضد الكيان الصهيوني، متمنياً السلامة والمزيد من النجاح للأمين العام الجديد لحركة الجهاد الاسلامي، مهيباً بجميع رفاق درب الفقيد والمجاهدين الأعزاء المقاومين في الجهاد الاسلامي، أن يواصلوا دربه حتى تحقيق الهدف النهائي وهو تحرير فلسطين والقدس الشريف.

وأكد قاني: نحن أيضا نطمئنكم أننا وكما القائد العظيم الشهيد سليماني سنبقى إلى جانبكم وجميع القوى المجاهدة، وسنمضي دوماً في مسار تعزيز محور المقاومة، سائلاً الله تعالى أن يمن بالمغفرة والرضوان على الفقيد الراحل، وأن يحشر روحه مع أرواح الصالحين والشهداء الذين كانوا تحت قيادته وأقضوا مضاجع العدو الغاصب.