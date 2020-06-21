رابط الاستعلام عن المنحة القطرية 100 دولار

من المتوقع خلال الأيام القادمة أن يتم الاعلان عن صرف المنحة القطرية للمستفيدين في قطاع غزة، حيث ستعلن وزارة التنمية الاجتماعية و الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات عن موعد صرف المنحة القطرية، وفقاً لتصريحات السفير القطري محمد العمادي، الذي اعلن أن تأخر صرف المنحة القطرية يعود لانتشار فيروس كورونا.

و يبحث الكثيرون عن رابط المنحة القطرية عن شهر 6 الحالي، و يبحثون عن موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار، خاصة بعد تداول الانباء عبر المواقع الالكترونية و التي تهتم بالشأن الفلسطيني، عن امكانية صرف المنحة خلال الاسبوع القادم.

و يتم الاستعلام عن اسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار من خلال الرابط