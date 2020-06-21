يتساءل عدد كبير من الناس في العالم الإسلامي حول هل يجوز صلاة الخسوف أو الكسوف بعد انتهائه

ويأتي تساؤل الناس عقب ما شهده العالم اليوم الأحد 21-6-2020 من كسوف حلقي للشمس وهي ظاهرة فلكية تحدث لأول مرة في العام الجديد 2020.

وتحظى صلاة الخسوف أو الكسوف على اهتمام كبير من المسلمين نظرًا لأن ذلك يعبر عن مدى وقدرة الله عز وجل.

هل يجوز صلاة الخسوف أو الكسوف بعد انتهائه

ووفقًا لمركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية، قال: "

إن صلاة الخسوف تصلى وقت حدوث الخسوف إلى انتهائه؛ لأنها مرتبطة بسبب، فإذا فات السبب انتهى وقتها.

واستدل المركز الأزهري لحديث زوجة النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها والتي قالت:

كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَأَطَالَ القِرَاءَةَ، ثُمَّ رَكَعَ، فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَأَطَالَ القِرَاءَةَ وَهِيَ دُونَ قِرَاءَتِهِ الأُولَى، ثُمَّ رَكَعَ، فَأَطَالَ الرُّكُوعَ دُونَ رُكُوعِهِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ، فَصَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ.

ثُمَّ قَامَ فَقَالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ يُرِيهِمَا عِبَادَهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ، فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلاَةِ".

كيف تؤدى صلاة كسوف الشمس وصلاة خسوف القمر؟

صلاة الكسوف والخسوف سنة عن النبي صلى الله عليه وأله وسلم.

وصلاة الكسوف أو الخسوف ركعتان؛ في كل ركعة قيامان، وقراءتان في القيامين بالفاتحة وما تيسر من القرآن، وركوعان، وسجدتان.

وأعلى الكمال في كيفيتها:

أن يكبر تكبيرة الإحرام

يستفتح بدعاء الاستفتاح

يستعيذ ويبسمل

ويقرأ الفاتحة ثم سورة البقرة أو قدرها في الطول

ثم يركع ركوعًا طويلًا فيسبح قدر مائة آية

ثم يرفع من ركوعه فيسبح ويحمد في اعتداله

ثم يقرأ الفاتحة وسورةً دون القراءة الأولى؛ كآل عمران أو قدرها

ثم يركع فيطيل الركوع وهو دون الركوع الأول

ثم يرفع من الركوع فيسبح ويحمد ولا يطيل الاعتدال

ثم يسجد سجدتين طويلتين ولا يطيل الجلوس بين السجدتين

ثم يقوم إلى الركعة الثانية، فيفعل مثل ذلك المذكور في الركعة الأولى من الركوعين وغيرهما، لكن يكون دون الأول في الطول في كل ما يفعل، ثم يتشهد ويسلم.

ويجهر بالقراءة في خسوف القمر؛ لأنها صلاة ليلية، ولا يجهر في صلاة كسوف الشمس؛ لأنها نهارية.