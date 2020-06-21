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سعر الذهب في تركيا عيار 21 اليوم 21-6-2020

  • فلسطين اليوم - اسطنبول
  • 15:06 - 21 يونيو 2020
سعر الذهب في تركيا اليوم سعر الذهب في تركيا اليوم
تقارير
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شهد سعر الذهب في تركيا عيار 21 اليوم مقابل الليرة التركية استقرارًا نوعًا ما عن الأيام الماضية في بورصات التداول.

ويرتبط سعر الذهب في تركيا بسعر الدولار العالمي، حيث يتم استيراد الأوقية بالعملة الخضراء، وفي حين تغير الاسعار يتم تغيير سعر الذهب بالوقت الحالي

ونسعى لنقل الخبر بصورة واضحة بشكل إخباري عام، تابع المقال ونحن معكم بكل جديد عبر نقل المحتوى الشامل الإخباري.

 

وحدة الذهب    السعر الحالي   السعر السابق   نسبة التغير

أوقية الذهب    11,947.97   11,949.02   -0.01 %

جرام الذهب عيار 24   384.18       384.21

جرام الذهب عيار 22   352.14       352.17

جرام الذهب عيار 21   336.09       336.12

جرام الذهب عيار 18   288.04       288.07

جرام الذهب عيار 14   224.16       224.18

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