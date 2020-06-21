سعر الذهب في تركيا عيار 21 اليوم 21-6-2020

شهد سعر الذهب في تركيا عيار 21 اليوم مقابل الليرة التركية استقرارًا نوعًا ما عن الأيام الماضية في بورصات التداول.

ويرتبط سعر الذهب في تركيا بسعر الدولار العالمي، حيث يتم استيراد الأوقية بالعملة الخضراء، وفي حين تغير الاسعار يتم تغيير سعر الذهب بالوقت الحالي

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وحدة الذهب السعر الحالي السعر السابق نسبة التغير

أوقية الذهب 11,947.97 11,949.02 -0.01 %

جرام الذهب عيار 24 384.18 384.21

جرام الذهب عيار 22 352.14 352.17

جرام الذهب عيار 21 336.09 336.12

جرام الذهب عيار 18 288.04 288.07

جرام الذهب عيار 14 224.16 224.18