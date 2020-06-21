أسعار الذهب في سوريا اليوم الأحد 21/6/2020

يبحث الكثير من السوريين عن أسعار الذهب من العيارات المختلفة، لحظة بلحظة في سوريا ودمشق وحلب وحمص.

و جاءت أسعار الذهب في سوريا اليوم الأحد، مقابل العملة المحلية "الليرة السورية" و "الدولار" الأمريكي، لجميع أعيرة الذهب عيار 24, 22, 18, 14, 12، وفق تعاملات اليوم كالتالي :-

سعر الذهب عيار 24 28,862 $56.10 €50.19

اسعار الذهب عيار 22 26,457 $51.43 €46.01

سعر الذهب عيار 21 25,255 $49.09 €43.92

سعر الذهب عيار 18 21,647 $42.08 €37.65

اسعار الذهب عيار 14 16,836 $32.73 €29.28

اسعار الذهب عيار 12 14,431 $28.05 €25.10

سعر أوقية الذهب 897,598 $1,745 €1,561

سعر الجنيه الذهب 202,037 $392.73 €351.36

سعر كيلو الذهب 28,861,683 $56,103 €50,193