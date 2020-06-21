قتل اليوم الأحد 7 أشخاص بينهم جنود ومدنيون في انفجارين منفصلين وسط وجنوب الصومال خلال 24 ساعة فقط.

وشهدت الصومال خلال الساعات الماضية ارباكًا كبيرًا نتيجة انفجارين وسط وجنوب البلاد دون أن يعلن أحد المسؤولية عن تنفيذ التفجيرين.

تفاصيل مقتل 7 جنود ومدنيين بانفجارين منفصلين في الصومال

الانفجار الأول:

انفجرت قنبلتان كانتا مزروعتين أمام منزل مسؤول عسكري في بلدة ونلوين على بعد 90 كيلومترا شمال غربي العاصمة مقديشو في وقت متأخر أمس السبت.

أسفر الانفجار الأول عن مقتل 5 أشخاص بينهم جنود ومدنيون. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

ووفقًا لمصادر شرطية صومالية فإن الانفجار وقع بشكل مزدوج، قائلًا في الانفجار الاول تجمع حراس ومواطنون أمام منزل المسؤول العسكري الذي لم يكن موجودًا آنذاك ثم وقع الانفجار الثاني مخلفًا عدد من القتلى والاصابات.

الانفجار الثاني:

وقع الانفجار الثاني اليوم الأحد عندما نفذ ثلاثة مسلحين في سيارة هجوما انتحاريا على نقطة تفتيش عسكرية في بلدة باكادوين بولاية غلمدغ وسط الصومال.

وأطلق الجنود النار على السيارة بعد أن تجاهل راكبوها أوامر التوقف، ولقي ثلاثة جنود حتفهم في الهجوم وأصيب اثنان آخران حسب مسؤول أمني محلي.

وكانت قوات الجيش أحبطت هجومًا انتحاريًا ثارثًا بسيارة مفخخة صباح اليوم السبت بمنطقة باكدوين.