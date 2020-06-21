الكشف عن محادثات سرية بين نيمار وادارة برشلونة

لا تزال قضية اللاعب البرازيلي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي نيمار دا سيلفا مع ادارة نادي برشلونة الاسباني لكرة القدم حديث عشاق النادي الكتالوني ومحبي النجم نيمار.

وكشفت صحيفة "سبورت" الاسبانية كواليس عن محادثات قديمة بين نيمار وإدارة نادي برشلونة الاسباني، حول قضية مكافأة التجديد التي تطالب النادي الكتالوني بالحصول على 43 مليون يورو.

ووفقا للصحيفة فإن نيمار اقترح أن يتنازل عن دعوته القضائية التي تقدم بها في وقت سابق ضد إدارة النادي و13 مليون يورو من قيمة المكافأة، بشرط العودة إلى برشلونة، والحصول على الـ30 مليون يورو المتبقية ضمن عقد مدته 4 سنوات.

نيمار وبرشلونة

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة رفض عرض نيمار، لأنه كان متأكدا من فوزه بالقضية ضد اللاعب البرازيلي.

وقضت المحكمة الاجتماعية رقم 15 في برشلونة، بعدم أحقية نيمار في الحصول على مكافأة تجديد عقده الأخير مع البارسا كاملة.

وألزمت المحكمة الاجتماعية نيمار بإعادة 6,7 مليون يورو إلى النادي الكتالوني.

يُشار إلى ان نيمار انتقل لباريس سان جيرمان الفرنسي قادما من برشلونة، في صيف 2017، بعدما سدد مبلغ 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده مع العملاق الكتالوني.

وكانت إدارة برشلونة رفضت التفريط في خدماته، إلا أنه رحل دون موافقتها، مسجلا أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم.

ماذا فعل نيمار في باريس سان جيرمان

خاض نيمار مع سان جيرمان حتى الآن 80 مباراة

أحرز نيمار خلال 80 مباراة 69 هدفا، وقدم لزملائه 39 تمريرة حاسمة

توج بـ7 بطولات وهي على النحو التالي