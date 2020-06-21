اسعار الذهب مقابل الريال السعودي و الدولار الامريكي اليوم السبت21/6/2020

آخر أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية، حيث يهتم الكثيرون بالتعرف على أسعار الذهب اليوم السبت 21/6/2020..

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية تطلعكم على آخر أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد، مقابل العملة المحلية "الريال" و "الدولار" الأمريكي، لجميع أعيرة الذهب عيار 24, 22, 18, 14, 12، وفق تعاملات اليوم وهي كالتالي :-

اسعار الذهب عيار 24 210.51 ريال $56.10

سعر الذهب عيار 22 192.97 ريال $51.43

اسعار الذهب عيار 21 184.20 ريال $49.09

اسعار الذهب عيار 18 157.89 ريال $42.08

سعر الذهب عيار 14 122.80 ريال $32.73

سعر الذهب عيار 12 105.26 ريال $28.05

اسعار أوقية الذهب 6,547 ريال $1,745

اسعار جنيه الذهب 1,474 ريال $392.73

اسعار كيلو الذهب 210,512 ريال $56,103