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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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اسعار الذهب مقابل الريال السعودي و الدولار الامريكي اليوم السبت21/6/2020

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:12 - 21 يونيو 2020
الذهب في السعودية الذهب في السعودية
تقارير
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 آخر أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية، حيث يهتم الكثيرون بالتعرف على أسعار الذهب اليوم السبت 21/6/2020..

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية تطلعكم على آخر أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد، مقابل العملة المحلية "الريال" و "الدولار" الأمريكي، لجميع أعيرة الذهب عيار 24, 22, 18, 14, 12، وفق تعاملات اليوم وهي كالتالي :-

اسعار الذهب عيار 24    210.51 ريال    $56.10
سعر الذهب عيار 22    192.97 ريال    $51.43
اسعار الذهب عيار 21    184.20 ريال    $49.09
اسعار الذهب عيار 18    157.89 ريال    $42.08
سعر الذهب عيار 14    122.80 ريال    $32.73
سعر الذهب عيار 12    105.26 ريال    $28.05
اسعار أوقية الذهب    6,547 ريال    $1,745
اسعار جنيه الذهب    1,474 ريال    $392.73
اسعار كيلو الذهب    210,512 ريال    $56,103

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