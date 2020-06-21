وفاة أسطورة العراق أحمد راضي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

أعلن في العراق، اليوم الأحد، عن وفاة النجم العراقي السابق أحمد راضي، في العاصمة بغداد بعد تدهور صحته متأثرا بإصابته بفيروس كورونا الجديد



وجاءت وفاة أحمد راضي قبل نقله إلى الأردن لاستكمال العلاج من فيروس كورونا، حيث اتخذت ترتيبات لنقله إلى العاصمة الأردنية عمان



وكانت تقارير أشارت السبت إلى أنه سيتم نقل راضي إلى العاصمة الأردنية لتلقي العلاج من فيروس كورونا، بعد أن ساءت صحته أكثر، ونظرا لأن عائلته تقيم في الأردن



وكان أسطورة منتخب العراق أدخل في وقت في سابق إلى المستشفى بعد الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا.



