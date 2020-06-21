أسعار الذهب مقابل الجنيه المصري و الدولار الامريكي اليوم السبت 21/6/2020

ننشر لكم أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 21/6/2020 بالجنيه المصري والدولار الأمريكي، والتي تهم أسعار الذهب في مصر الكثير من المقبلين على الزواج، والمهتمين ببورصة الذهب، الراغبين بالتعرف على أسعار الذهب لجميع أعيرة الذهب عيار 24, 22, 18, 14, 12، وفق تعاملات اليوم وهي كالتالي :-

اسعار الذهب عيار 24 907.70 جنيه $56.10

سعر الذهب عيار 22 832.06 جنيه $51.43

اسعار الذهب عيار 21 794.25 جنيه $49.09

اسعار الذهب عيار 18 680.78 جنيه $42.08

سعر الذهب عيار 14 529.49 جنيه $32.73

سعر الذهب عيار 12 453.85 جنيه $28.05

سعر الذهب عيار 9 340.39 جنيه $21.04

اسعار أوقية الذهب 28,229 جنيه $1,745

اسعار جنيه الذهب 6,354 جنيه $392.73

اسعار كيلو الذهب 907,697 جنيه $56,103