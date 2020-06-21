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تأجيل الامتحان العملي لطلبة الثانوية العامة 2020 في الخليل

  • فلسطين اليوم - الخليل
  • 13:04 - 21 يونيو 2020
امتحان عملي امتحان عملي
تقارير
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أعلنت لجنة الامتحانات العامة في وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، تأجيل امتحان الثانوية العامة (التدريب العملي) للعام 2020، الخاص بطلبة الفروع المهنية، وفرع التكنولوجيا العملي في جميع المدارس المهنية في محافظة الخليل، والذي كان مقرراً من تاريخ 22-24 الجاري، إذ ستحدد الوزارة لاحقاً موعداً آخراً.

وأوضحت اللجنة في بيان، أن هذا القرار يأتي استناداً إلى قرار الحكومة الفلسطينية بالأمس؛ ونظراً للظروف الصحية السائدة في محافظة الخليل بشكل خاص؛ وبهدف الحفاظ على سلامة وصحة أبنائنا الطلبة وجميع العاملين في الامتحان.

وبيّنت أن هذا القرار يشمل طلبة الفرع الزراعي من مدرسة بورين المختلطة، ومدرسة ذكور الشهيد أبو جهاد الثانوية، ومدرسة اتحاد صفا الثانوية، والذي كان من المقرر أن يُنفّذ في مدرسة العروب الزراعية المختلطة، لافتةً إلى أن الامتحان سيعقد في موعده وفق البرنامج المُعلن في باقي المحافظات الأخرى.

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