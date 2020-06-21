القائد النخالة يستقبل وفدًا من منتدى الحوار الثقافي معزياً بالدكتور شلح

استقبل الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد زياد النخالة وفداً من منتدى الحوار الثقافي، ضم عدداً من الإعلاميين والناشطين في الشأن العام برئاسة نائب مدير إذاعة النور الأستاذ يوسف نور الدين، وعضوية الإعلامي محمد شري، والصحافي قاسم قصير، بحضور ممثل الحركة في لبنان الأستاذ إحسان عطايا.

وقدم الوفد التعازي بوفاة الأمين العام السابق الدكتور رمضان عبد الله شلح رحمه الله تعالى، مشيداً بدور القائد الكبير في مسيرة الجهاد والمقاومة، وحرصه على وحدة الصف الفلسطيني في مواجهة المشروع الصهيوني الأميركي، وأكد على أن رحيله هو خسارة لكل الأمة.

وقد قدم الأمين العام القائد النخالة للوفد شرحاً وافياً حول آخر مستجدات القضية الفلسطينية، ودور الإعلام في مواجهة المؤامرات التي تستهدف فلسطين والقدس على وجه الخصوص، وحركات المقاومة والدول الداعمة والحاضنة لها بشكل عام، لما تشكله من حلف قادر على مواجهة المشروع المعادي الذي يعمل ليل نهار لحرف بوصلة المقاومة عن وجهتها الحقيقية.

كما أكد على ضرورة التصدي بقوة وصلابة لكل أشكال الحرب التي تشن علينا، وليس آخرها الحرب الاقتصادية الشرسة، في محاولة لخنق المقاومة، وترويض حاضنتها العربية والإسلامية، مشدداً على أهمية دور الإعلام المقاوم في التركيز على جوهر الصراع مع المشروع الصهيوني الذي لا يستهدف فلسطين فحسب، بل الأمة العربية والعالم الإسلامي.





