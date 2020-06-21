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هل ستعلن مصر الحرب قريباً ؟

  • فلسطين اليوم - مصر
  • 13:04 - 21 يونيو 2020
سامح شكري وزير الخارجية المصرية سامح شكري وزير الخارجية المصرية
تقارير
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كشف وزير الخارجية المصري سامح شكرى اليوم الاحد 21 /6/2020  ، عن التنسيق مع القوى الدولية والإقليمية الفاعلة في ليبيا وتعزيز الحل السياسي في ليبيا، مضيفا: الحل العسكري هو الخيار الأخير لمصر للدفاع عن أمنها".

وأكد شكري أن أي تهديد للأمن المصري والعربي سيلقى ردا مناسبا.

وردا على سؤال حول ما اعتبرته حكومة الوفاق الليبية بأن خطاب الرئيس السيسي هو إعلان حرب، قال وزير الخارجية في تصريحات لقناة العربية اليوم الأحد، حكومة الوفاق لم تحسن قراءة موقف الرئيس السيسي، ونأمل بالتزام الوفاق بولايتها التي نص عليها اتفاق الصخيرات.

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